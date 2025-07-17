Президент Ирана Пезешкиан пересел на такси из-за некачественного бензина

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Иранскому президенту Масуду Пезешкиану пришлось пересесть на обычное такси во время поездки в город Тебриз, расположенный на северо-западе Ирана. Об этом рассказал специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави, передает портал NasrNews.

"Во время неофициальной поездки Масуда Пезешкиана в Тебриз три автомобиля с его охранниками остановились на половине пути из-за попадания (в бензобаки. – Прим. ред.) бензина, смешанного с водой, в провинции Казвин", – сообщил Молави.

По его словам, нарушение удалось обнаружить во вторник, 15 июля.

Ранее Пезешкиан сообщил, что израильские власти пытались совершить на него покушение, однако оно провалилось. По словам иранского лидера, Соединенные Штаты не были причастны к нападению.