Движение ограничат на участке улицы Юрия Никулина 18 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участок улицы Юрия Никулина будет временно перекрыт 18 июля из-за киносъемок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ограничение движения будет действовать с 6:00 до 22:00 на участках: улицы Юрия Никулина от д. 36, стр. 31 по Ленинградскому проспекту до пересечения с улицы Игоря Численко; улицы Игоря Численко от пересечения с улицы Юрия Никулина до дома 36, стр. 36 по Ленинградскому проспекту; Местный проезд от пересечения с улицы Юрия Никулина до дома 36, стр. 11 по Ленинградскому проспекту.

Ранее сообщалось, что во все выходные июля с 12:00 до 14:00 для движения поездов будет закрыт участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская.

Специалисты объясняли, что изменения связаны с дальнейшей реконструкцией Каланчевского путепровода.