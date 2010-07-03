Столичным водителям посоветовали выезжать после 21:00

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Фото: www.mobrep.ru
Московским автомобилистам посоветовали не садиться за руль до 21:00, так как сейчас загруженность дорог в столице составляет 7 баллов. Особенно плотное движение наблюдается на МКАД и вылетных магистралях, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
"В настоящий момент в городе идет сильный дождь, машины едут медленно", – подчеркнули в ЦОДД, уточнив, что дорожное движение оценивается в 7 баллов. "На личных автомобилях лучше выезжать после 21 часа", – рекомендовали сотрудники центра.
Специалисты не исключили, что, если дождь продолжится, ситуация на дорогах может осложниться до 8 баллов. Автомобилистов также призвали не парковать машины под деревьями или рядом с шаткими конструкциями.
Местами движение затрудняют скопления воды на проезжей части. Так, ливень затопил участок Дмитровского шоссе под Бутырским путепроводом в районе улицы Руставели. Некоторое время не было движения в обе стороны. Очередь из машин по направлению в область растянулась более чем на два километра. Впоследствии движение на участке под Бутырским путепроводом было восстановлено.
Сильный ливень с грозой и раскатами грома накрыл столицу 17 июля. Как предупредило МЧС, грозы и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду задержатся в городе до конца дня.
В связи с непогодой водителей призвали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. А пешеходам рекомендовали обходить стороной рекламные щиты, не прятаться от грозы под деревьями.
Ранее специалисты ЦОДД напомнили, что во время дождя видимость на дорогах падает, а тормозной путь машин становится длиннее. Автомобилистов попросили учитывать это и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.
В столице ливень затапливает улицы
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