Два направления МЦД могут интегрировать в приложение "Метро Москвы" до их запуска

Фото: Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Первые два направления Московских центральных диаметров могут интегрировать в приложение "Метро Москвы" до их запуска. Об этом заявил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, в приложение могут встроить диаметры МЦД-1 и МЦД-2. Это позволит жителям смоделировать их транспортное поведение, как если бы эти два диаметра уже работали.
Ликсутов добавил, что встроить первые диаметры в сервис можно уже в ближайшее время.
Ранее он рассказал, что горожане смогут воспользоваться первыми двумя участками МЦД – "Одинцово" – "Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино" – "Подольск" (МЦД-2) в четвертом квартале 2019 года.
Открытие МЦД позволит жителям Москвы и области быстро добраться до восьми парков столицы. Рядом с городскими парками появится 10 железнодорожных станций.
На площади Киевского вокзала планируют организовать демонстрационный павильон МЦД. Его посетители узнают о маршрутах диаметров, инфраструктуре и сервисах.
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