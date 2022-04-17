Более 50 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях метро Москвы в Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Вербное воскресенье, которое в этом году православные отмечают 17 апреля, более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях столичного метро. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"От всех этих станций ездят бесплатные маршруты до кладбищ, среди них: Юго-Западная, Теплый Стан, Речной вокзал, Тушинская, Пятницкое шоссе и другие", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что сотрудники ЦОМП подскажут ближайшую остановку, объяснят, как найти нужный автобус, и ответят на другие вопросы. Они будут сопровождать пассажиров как по оставленным заявкам, так и, если окажется, что это нужно, прямо на месте.
В Москве в честь праздника запустили бесплатные автобусы до кладбищ. На бесплатных маршрутах можно будет доехать до Центрального, Алабушевского, Перепечинского, Долгопрудненского, Химкинского, Николо-Архангельского, Митинского, Востряковского, Люблинского, Кузьминского, Богородского, Котляковского, Хованского, Щербинского, Домодедовского кладбищ и кладбища Ракитки.
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