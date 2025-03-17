Персонажи московского транспорта появились на медиаэкранах в 800 школах

Фото: mossport.ru

Детские персонажи московского транспорта Метроша, Электробусик и Речкин впервые появились на медиаэкранах в 800 школах. В рамках познавательного ролика они рассказывают детям о важности оплаты проезда, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Персонажи транспорта также объясняют, как правильно оплачивать проезд "Тройкой", "Москвенком" и картой москвича.

Кроме того, этих героев можно увидеть на 34 тысячах медиаэкранов в метро, автобусах, трамваях и электробусах.

"Культура поведения в транспорте закладывается с детства. Поэтому для нас важно в доступной форме рассказывать юным пассажирам в том числе о правилах оплаты проезда", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем свыше тысячи медиаэкранов появилось в наземном транспорте Москвы благодаря поставкам новых автобусов и электробусов в 2024 году. На них горожане могут узнать названия остановок, время в пути и другую информацию о маршруте автобуса или электробуса. Медиаэкраны работают более чем на 8 тысячах наземных маршрутов.

