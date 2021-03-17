Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят 1 мая

Фото: ТАСС/Павел Смертин

С 1 мая в столице запустят регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, схем движения будет две.

"С 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00 теплоходы будут курсировать по кольцевому маршруту между причалами "Маяк", "Эко-берег", "Химки". На речном трамвае добраться с одного берега на другой можно будет всего за пять минут", – уточнил Волошин.

Он также добавил, что время второго маршрута – с 10:00 до 21:00. Общее время в пути займет порядка 35 минут.

Фото: vk.com/d_voloshin

Стоимость поездки по городу составит 50 рублей наличными или 37 рублей по карте "Тройка". До Северного речного вокзала москвичи смогут добраться за 250 рублей. Проезд для детей до 6 лет будет бесплатным, юным жителям до 12 лет предоставят скидку 50%.

Ранее сообщалось, что сезон летней пассажирской навигации стартует на Москве-реке 24 апреля. Все шлюзы начнут судопропуск в субботу, 24 апреля, а Рыбинский шлюз – в воскресенье, 25 апреля.