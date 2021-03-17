Входы 45 станций метро оборудовали звуковыми маяками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Входы 45 станций столичного метрополитена оборудовали звуковыми маяками для людей с нарушением зрения. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Устройства автоматически меняют громкость, так что пассажиры смогут найти вход даже в самые загруженные часы. Места для них мы выбрали вместе с Всероссийским обществом слепых: устройства находятся там, где они нужнее всего, – на ближайших к городским социальным объектам входах в метро", – говорится в сообщении.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что умные камеры в столичном метро начнут распознавать пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи.

Также Ликсутов рассказывал, что система распознавания лиц Face ID заработает в 2021 году. Он отмечал, что камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). По его словам, даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.

