Депутат предложил ввести скидку на транспорт для потенциальных усыновителей

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести систему льготного приобретения билетов на авиа- и железнодорожный транспорт для потенциальных усыновителей. Об этом сообщает RT.
Обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. В нем парламентарий указал, что граждане, получившие заключение о возможности быть усыновителем, получают возможность посещать муниципальные и районные органы опеки в регионах РФ.
"...прошу вас оценить целесообразность введения 50% компенсации затрат на железнодорожные и авиабилеты, но совокупно в размере не более двух МРОТ для граждан, имеющих действующее заключение о возможности быть усыновителем, а также оценить возможные дополнительные финансовые затраты при реализации данной льготы", – заявил Федоров.
В декабре 2021 года Сергей Собянин расширил проект поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей-инвалидов. Данная инициатива направлена на семьи с не менее чем пятью детьми-сиротами, из которых не меньше трех являются полнородными или неполнородными братьями и сестрами.
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