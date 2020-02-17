Автоэксперт оценил идею внедрить шумовые полосы и приподнятые зебры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все копирования с европейских стран, касающиеся транспортного движения, должны происходить аккуратно. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя инициативу Минтранса внедрить шумовые полосы, приподнятые зебры и умные светофоры.

"Создавать какие-то "припоны" для движения личного транспорта имеет смысл не везде и не всегда, а только в том случае, если в городе это скомпенсировано хорошей транспортной инфраструктурой. Я не сторонник того, чтобы полностью копировать европейскую модель. Например, сужение проезжей части имеет место быть, но с ним тоже нужно быть аккуратным, чтобы не создать лишних проблем", – сказал Попов.





Дмитрий Попов автоэксперт Что касается безопасности, то у меня сложное отношение к "лежачим полицейским" и к искусственным неровностям в целом. Их польза спорная. Дело в том, что автомобиль, если не снижает скорость, то он подпрыгивает на лежачем полицейском, какое-то время зависает в воздухе, что увеличивает тормозной путь.

Кроме того, повышается шумность транспорта, подчеркивает Попов. "Грузовики подпрыгивают, повышается загазованность, при подъезде к "лежачему полицейскому" водитель снижает скорость, а потом добавляет газу, начинает движение, поэтому выбросы повышаются", – добавил он.

Также автоэксперт прокомментировал идею внедрения "дружелюбных" светофоров. "У нас уровень автомобилизации вырос до такой степени, что мы сейчас боремся за каждую секунду длительности светофорного цикла. Эта мера позволит сэкономить время на пешеходных переходах", – пояснил Попов.

Однако, по мнению специалиста, затраты на внедрение новшеств будут не так оправданны, как кажется на первый взгляд. "Вложения будут не настолько сопоставимы с эффективностью. Давайте перед пешеходным переходом поставим знак "30 км/ч" и установим камеру фото- или видеофиксации. Стоить это будет дешевле, а эффективность будет высокая. Два раза штраф получат и будут тормозить", – заключил автоэксперт.

Ранее сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход". Соответствующие изменения намерены представить до конца этого года.

В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.

Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15 % количество аварий с пострадавшими.

"Умные" светофоры действуют следующим образом: они не включат красный, пока по зебре идет человек. Однако они также не будут держать зеленый, если на переходе уже никого нет.

Отмечается, что предложенные новшества призваны снизить смертность на дорогах.



Соболева Илона