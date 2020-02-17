Автоэксперт оценил идею внедрить шумовые полосы и приподнятые зебры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все копирования с европейских стран, касающиеся транспортного движения, должны происходить аккуратно. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя инициативу Минтранса внедрить шумовые полосы, приподнятые зебры и умные светофоры.
"Создавать какие-то "припоны" для движения личного транспорта имеет смысл не везде и не всегда, а только в том случае, если в городе это скомпенсировано хорошей транспортной инфраструктурой. Я не сторонник того, чтобы полностью копировать европейскую модель. Например, сужение проезжей части имеет место быть, но с ним тоже нужно быть аккуратным, чтобы не создать лишних проблем", – сказал Попов.
Кроме того, повышается шумность транспорта, подчеркивает Попов. "Грузовики подпрыгивают, повышается загазованность, при подъезде к "лежачему полицейскому" водитель снижает скорость, а потом добавляет газу, начинает движение, поэтому выбросы повышаются", – добавил он.
Также автоэксперт прокомментировал идею внедрения "дружелюбных" светофоров. "У нас уровень автомобилизации вырос до такой степени, что мы сейчас боремся за каждую секунду длительности светофорного цикла. Эта мера позволит сэкономить время на пешеходных переходах", – пояснил Попов.
Однако, по мнению специалиста, затраты на внедрение новшеств будут не так оправданны, как кажется на первый взгляд. "Вложения будут не настолько сопоставимы с эффективностью. Давайте перед пешеходным переходом поставим знак "30 км/ч" и установим камеру фото- или видеофиксации. Стоить это будет дешевле, а эффективность будет высокая. Два раза штраф получат и будут тормозить", – заключил автоэксперт.
Ранее сообщалось, что в министерстве транспорта прорабатывают предложения о внедрении в России "умных" светофоров с датчиками движения, приподнятых зебр и британской системы "Дружелюбный переход". Соответствующие изменения намерены представить до конца этого года.
В частности, для уменьшения скорости движения потока транспорта предлагается активно использовать шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.
Так, на некоторых улицах столицы и региона уже начали внедрять экспериментальные модели перехода, которые совмещены с "лежачим полицейским" – такие конструкции используют в Соединенных Штатах и Великобритании. С помощью них снижается скорость транспортного потока на 4–20 километров в час, а также уменьшается на 15 % количество аварий с пострадавшими.
"Умные" светофоры действуют следующим образом: они не включат красный, пока по зебре идет человек. Однако они также не будут держать зеленый, если на переходе уже никого нет.
Отмечается, что предложенные новшества призваны снизить смертность на дорогах.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: