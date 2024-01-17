ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за предстоящего снегопада, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Автомобилистов попросили по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, напомнив, что городской транспорт в условиях непогоды работает штатно. В вечерний разъезд рекомендуется выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время – после 20:00.

В Дептрансе также рассказали о дорожной ситуации. В частности, движение на Щелковском, Варшавском, Алтуфьевском шоссе и Волгоградском проспекте рабочее.

Локальные затруднения наблюдаются на Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте и проспекте Мира. Во второй половине дня ожидаются затруднения движения на Ленинградском, Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

На движение влияют погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП и строительные работы. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее стало известно, что погода в Москве на Крещенский сочельник, 18 января, будет ненастной. Как уточнила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в дневное время скажется влияние теплого атмосферного фронта – начнется снег, местами он будет сильным, а также поднимется метель.

18 января в Москве может выпасть до 10–15 миллиметров осадков. Это составит 25% от месячной нормы, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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