"Автодор" призвал отложить дальние поездки 17 и 18 января из-за сложных метеоусловий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Госкомпания "Автодор" призвала автомобилистов ряда российских регионов, в частности Московского, отложить дальние поездки 17 и 18 января из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Предупреждение, помимо столичного региона, распространили на Татарстан, Краснодарский край, Ростовскую, Тульскую, Липецкую, Владимирскую и Воронежскую области. В среду и четверг в регионах ожидаются сильные снегопады и дожди.

"Эпицентром станет Московская область. Снег, по прогнозу, начнется ближе к четвергу, 18 января. Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты", – говорится в сообщении.

Сильный снегопад, по данным "Автодора", затронет трассы М1 "Беларусь", М3 "Украина", ЦКАД, М4 "Дон", М11 "Нева" и М12 "Восток".

Согласно прогнозам синоптиков, 18 января в Москве выпадет 10–15 миллиметров осадков, что составит 25% месячной нормы. В этот день в столице может быть установлен новый рекорд по осадкам. Пик снегопадов придется на период с 13:00 до 14:00.



Похолодание ожидается в столице в течение 17 января