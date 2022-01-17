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Транспорт

07:32

На станции БКЛ "Кленовый бульвар" завершается монтаж эскалаторов

транспорт метро город

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты смонтировали три эскалатора из четырех на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Кленовый бульвар", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Станция "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ в настоящий момент готова почти на 60%. Монолитные работы завершены", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что в настоящее время на станции монтируют воздуховоды, также выполняются отделочные работы платформенной части станции.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что работы проходят в котловане длиной 600 метров, 200 из которых занимает станция, а остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.

По его словам, готовность пункта техобслуживания поездов оценивается на две трети.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии. По его словам, 29 декабря удалось завершить проходку 143 километров тоннелей.

Собянин рассказал о строительстве новых станций метро в Москве

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