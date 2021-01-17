Более 200 новых вагонов получат компании-перевозчики Москвы в этом году

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы
Железнодорожный транспорт Москвы обновится на более чем 200 вагонов в этом году, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.
В частности, компании-перевозчики получат 209 вагонов поездов ЭП2Д и 20 новых вагонов поезда "Ласточка". Они сделают поездки горожан между Москвой и областью еще комфортнее, отметили в ведомстве.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов добавил, что в столице планируется обновить подвижные составы на всех направлениях диаметров.
"Удобство подвижного состава, наравне с комфортом станций – основа проекта Московских центральных диаметров. Мэр Москвы поставил перед нами важнейшую задачу – за 2020 год полностью обновить поезда на D2 и D1. Мы с ней справились, сейчас диаметры обслуживают только современные составы "Иволга", ЭП2Д, "Ласточка" и поезда "Аэроэкспресс", – прокомментировал Ликсутов.
Ранее стало известно, что станцию "Кокошкино" откроют в этом году после реконструкции. Она станет частью будущего МЦД-4.
Станцию МЦД-2 "Печатники" планируют открыть для пассажиров в сентябре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: