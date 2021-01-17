Более 200 новых вагонов получат компании-перевозчики Москвы в этом году

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Железнодорожный транспорт Москвы обновится на более чем 200 вагонов в этом году, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

В частности, компании-перевозчики получат 209 вагонов поездов ЭП2Д и 20 новых вагонов поезда "Ласточка". Они сделают поездки горожан между Москвой и областью еще комфортнее, отметили в ведомстве.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов добавил, что в столице планируется обновить подвижные составы на всех направлениях диаметров.

"Удобство подвижного состава, наравне с комфортом станций – основа проекта Московских центральных диаметров. Мэр Москвы поставил перед нами важнейшую задачу – за 2020 год полностью обновить поезда на D2 и D1. Мы с ней справились, сейчас диаметры обслуживают только современные составы "Иволга", ЭП2Д, "Ласточка" и поезда "Аэроэкспресс", – прокомментировал Ликсутов.

Ранее стало известно, что станцию "Кокошкино" откроют в этом году после реконструкции. Она станет частью будущего МЦД-4.

