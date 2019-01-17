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17 января, 19:01

Спецтехнику МЖД подготовили к снегопаду

транспорт погода

17 января, 19:01

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 80 единиц спецтехники будут устранять последствия снегопада на Московской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Чтобы обеспечить стабильность и безопасность движения поездов, на магистрали ведутся "непрерывные работы по очистке путей, стрелочных переводов и других объектов инфраструктуры от снега", подчеркнули в пресс-службе. В готовность привели 70 единиц техники, в том числе снегоуборочные и пневмообдувочные машины. "Кроме того, из-за прогнозируемых температурных колебаний воздуха между минусовыми и плюсовыми значениями железнодорожники подготовили 13 локомотивов, оборудованных вибропантографами", – рассказали представители МЖД. Они пояснили, что вибропантографы используют для очистки контактного провода от наледи.

В МЖД напомнили, что, согласно метеопрогнозам, снегопад в столичном регионе продлится до глубокой ночи. В связи с этим техника и бригады железнодорожников, будут убирать снег вечером и ночью как на радиальных направлениях, так и на МЦК. Водителей и пешеходов попросили соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

17 января сотрудники МЧС предупредили жителей столицы о сильном снегопаде и порывистом ветре. На уборку улиц вышли около семи тысяч единиц спецтехники. Вечером и ночью коммунальщики будут проводить сплошное прометание улично-дорожной сети, дворов и пешеходных зон, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Столичные энергетики также объявили о повышенной готовности к работе в метель.

Убирать снег в Москве вышли 7 тысяч единиц техники

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