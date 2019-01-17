Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:47

Сильнее стихии: как Москва переживает метель

общество погода

15:47

Поделиться в социальных сетях:

Жителей столичного региона предупредили о метели 18 января. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, скорость ветра в пятницу достигнет 15 метров в секунду. О том, какая погода ожидает Москву и область и готовы ли к непогоде столичные аэропорты – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Непогода

Днем 18 января в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от 0 до -2 градусов, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду

Ночью в столичном регионе будет облачно, пройдет снег. Ожидается гололедица, местами сильная. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит минус 6–4 градуса, по области – минус 8–3 градуса.

В некоторых районах Москвы уже началась метель

Аэропорты

Столичные аэропорты готовы к работе в условиях метели и низких температур. В Домодедове сообщили, что аэродромные службы регулярно чистят взлетно-посадочные полосы, а также измеряют их коэффициент сцепления специальным прибором.

При необходимости, полосу обрабатывают специальными химическими реагентами, чтобы предотвратить образование гололеда. Резерв реагентов формируется на 10 дней непрерывного снегопада. Помимо этого, в аэропорту работают 60 единиц спецтехники, оборудованные датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем для работы в условиях плохой видимости.

Как передает Агентство "Москва", задержанных или отмененных рейсов из-за непогоды в Домодедове нет. В Шереметьеве и Внукове также готовы к работе в неблагоприятных погодных условиях. Оба аэропорта работают штатно.

Безопасность

В АМПП автомобилистов призвали внимательно парковаться, а также не оставлять машины около деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. Из-за метели автомобили могут повредиться.

Сильный ветер и метель пришли в столицу 17 января

Не остались безучастными и в МЧС. Автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств при езде в неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При порывистом ветре рекомендуется дома закрывать окна и отключать электричество, не пользоваться лифтами. На улице следует укрыться в подъезде или прочном здании, также не рекомендуется подходить к оборванным проводам.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика