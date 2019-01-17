Сильнее стихии: как Москва переживает метель

Жителей столичного региона предупредили о метели 18 января. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, скорость ветра в пятницу достигнет 15 метров в секунду. О том, какая погода ожидает Москву и область и готовы ли к непогоде столичные аэропорты – читайте в материале портала Москва 24.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Непогода
Днем 18 января в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от 0 до -2 градусов, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду
Ночью в столичном регионе будет облачно, пройдет снег. Ожидается гололедица, местами сильная. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит минус 6–4 градуса, по области – минус 8–3 градуса.
В некоторых районах Москвы уже началась метель
Аэропорты
Столичные аэропорты готовы к работе в условиях метели и низких температур. В Домодедове сообщили, что аэродромные службы регулярно чистят взлетно-посадочные полосы, а также измеряют их коэффициент сцепления специальным прибором.
При необходимости, полосу обрабатывают специальными химическими реагентами, чтобы предотвратить образование гололеда. Резерв реагентов формируется на 10 дней непрерывного снегопада. Помимо этого, в аэропорту работают 60 единиц спецтехники, оборудованные датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем для работы в условиях плохой видимости.
Как передает Агентство "Москва", задержанных или отмененных рейсов из-за непогоды в Домодедове нет. В Шереметьеве и Внукове также готовы к работе в неблагоприятных погодных условиях. Оба аэропорта работают штатно.
Безопасность
В АМПП автомобилистов призвали внимательно парковаться, а также не оставлять машины около деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. Из-за метели автомобили могут повредиться.
Сильный ветер и метель пришли в столицу 17 января
Не остались безучастными и в МЧС. Автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств при езде в неблагоприятных погодных условиях.
Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При порывистом ветре рекомендуется дома закрывать окна и отключать электричество, не пользоваться лифтами. На улице следует укрыться в подъезде или прочном здании, также не рекомендуется подходить к оборванным проводам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.