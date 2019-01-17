Сильнее стихии: как Москва переживает метель

Жителей столичного региона предупредили о метели 18 января. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, скорость ветра в пятницу достигнет 15 метров в секунду. О том, какая погода ожидает Москву и область и готовы ли к непогоде столичные аэропорты – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Непогода

Днем 18 января в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в Москве составит от 0 до -2 градусов, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду

Ночью в столичном регионе будет облачно, пройдет снег. Ожидается гололедица, местами сильная. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит минус 6–4 градуса, по области – минус 8–3 градуса.

В некоторых районах Москвы уже началась метель

Аэропорты

Столичные аэропорты готовы к работе в условиях метели и низких температур. В Домодедове сообщили, что аэродромные службы регулярно чистят взлетно-посадочные полосы, а также измеряют их коэффициент сцепления специальным прибором.

При необходимости, полосу обрабатывают специальными химическими реагентами, чтобы предотвратить образование гололеда. Резерв реагентов формируется на 10 дней непрерывного снегопада. Помимо этого, в аэропорту работают 60 единиц спецтехники, оборудованные датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем для работы в условиях плохой видимости.

Как передает Агентство "Москва", задержанных или отмененных рейсов из-за непогоды в Домодедове нет. В Шереметьеве и Внукове также готовы к работе в неблагоприятных погодных условиях. Оба аэропорта работают штатно.

Безопасность

В АМПП автомобилистов призвали внимательно парковаться, а также не оставлять машины около деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. Из-за метели автомобили могут повредиться.

Сильный ветер и метель пришли в столицу 17 января

Не остались безучастными и в МЧС. Автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств при езде в неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При порывистом ветре рекомендуется дома закрывать окна и отключать электричество, не пользоваться лифтами. На улице следует укрыться в подъезде или прочном здании, также не рекомендуется подходить к оборванным проводам.