Энергетики перешли в режим повышенной готовности в метель

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Энергетики ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) заявили, что готовы работать в осложненных погодных условиях.

"МОЭСК введен режим повышенной готовности. Организовано дежурство персонала на дому с аварийной готовностью в один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий", – говорится в сообщении организации.

В случае ухудшения погоды в филиалах компании могут ввести особый режим работы. По указанию главного инженера МОЭСК Дмитрия Гвоздева проведен штаб, на котором филиалам поручено организовать дополнительный осмотр электрооборудования, обеспечить очистку крыш энергообъектов от снега.

В постоянную готовность приведены 443 бригады – то есть 2291 человек. Также задействованы 2726 единиц специальной техники, в том числе резервные источники электроснабжения.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы, что в городе установлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и порывистого ветра 13-18 метров в секунду. Такие погодные условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся до утра пятницы, 18 января. Водителей призвали быть предельно осторожными на дорогах.

