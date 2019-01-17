ГИБДД призывала москвичей быть предельно внимательными на дорогах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Московская Госавтоинспекция призвала жителей столицы быть внимательными на дорогах в сложных погодных условиях, поскольку в городе настойчиво продолжает идти снегопад.

Автовладельцам инспекторы посоветовали быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Пешеходов призвали быть бдительными при переходе через дороги.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы работают около 7000 единиц снегоуборочной техники. Дороги и общественные пространства обработали средствами против гололедицы. В темное время суток техника приводит в порядок дорожную сеть, дворы и пешеходные территории.

Ожидается, что в ближайшие часы прирост снега составит 5 сантиметров. Сейчас в Москве уже выпал 31 сантиметр снега при месячной норме в 37 сантиметров.

Днем 18 января в Москве и Подмосковье будет облачно и снежно. Температура воздуха в Москве составит от 0 до -2 градусов, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.