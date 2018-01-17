Минтранс может поделить авиакомпании на группы по уровню долга‍

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Российские авиакомпании планируют разделить на три категории по уровню долга. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.
Предполагается, что всех перевозчиков поделят на компании с приемлемым, средним и высоким долгом. За самыми закредитованными будут пристально следить, а в случае ухудшения их ситуации ограничат полеты, сообщает газета "Известия".
В ведомстве пояснили, что новые критерии были созданы по совместной инициативе Аналитического центра при правительстве РФ и Минтранса. Изменения введут для того, чтобы выявить риски на раннем этапе и избежать ситуации, в которой оказалась компания "ВИМ-Авиа" в прошлом году.
"По результатам проведенной работы предложено дополнить методику несколькими новыми критериями – показателями отношения чистого долга к операционной прибыли до амортизации, а также качества ликвидных активов и его соответствия краткосрочной кредиторской задолженности", – заявили в министерстве.
В октябре 2017 года "ВИМ-Авиа" прекратила полеты из-за финансовых проблем. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищении денежных средств пассажиров.
15 января Мосгорсуд признал законность заочного ареста экс-финдиректора авиакомпании Алевтины Калашниковой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, из-за которых контрагенты авиаперевозчика понесли убытки в размере около 800 миллионов рублей.
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