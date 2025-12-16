Аэропорт Шереметьево возобновил работу после ограничений на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", – отмечается в сообщении.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в периметре аэропорта вводились в 03:20 вторника, 16 декабря. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, из-за чего могли быть корректировки в расписании.

Данные меры были нужны для обеспечения безопасности полетов на фоне отражения атаки БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков дронов работали экстренные службы.

