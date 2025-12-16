16 декабря, 16:37Транспорт
Аэропорт Шереметьево возобновил работу после ограничений на полеты
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", – отмечается в сообщении.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в периметре аэропорта вводились в 03:20 вторника, 16 декабря. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, из-за чего могли быть корректировки в расписании.
Данные меры были нужны для обеспечения безопасности полетов на фоне отражения атаки БПЛА на Москву. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков дронов работали экстренные службы.