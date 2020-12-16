"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию и ряд других стран

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов в Россию и по ряду других направлений, сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по ряду направлений", – говорится в сообщении.

Сообщается, что "Белавиа" приостанавливает полеты во все пункты России за исключением московского аэропорта Домодедово из-за отсутствия соответствующего разрешения с российской стороны.

Приостановка рейсов в Таллин продлена до 31 декабря 2020 года, в Ашхабад – до 1 января 2021 года, в Ригу – до 31 января 2021 года, в Будапешт и Алма-Ату – до 27 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на самолеты, а также поезда дальнего следования снизилась в России в ноябре 2020 года. Проезд в поезде подешевел на 2,8 – 5,3% по сравнению с октябрем этого года. Авиаперелет экономклассом стоил дешевле в среднем на 1,9%.