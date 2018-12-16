В поезда метро встроили элементы для беспилотного вождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новых поездах московского метро встроены элементы для беспилотного вождения. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию городского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Андрей Васильев.

"С технической точки зрения мы - производители подвижного состава – готовы к переходу на беспилотное движение поездов в метро", – приводит слова Васильева Агентство "Москва". Он считает метро наиболее подходящим транспортом для внедрения беспилотного управления, однако для полноценного перехода к таким технологиям необходима большая подготовительная работа.

В конце ноября заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что беспилотное метро запустят в Москве в течение пяти лет.

В следующем году на МЦК начнется тестирование беспилотных составов. Затем испытания начнутся на Московских центральных диаметрах и пригородных поездах столичного региона.