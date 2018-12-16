Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 декабря, 10:30

В поезда метро встроили элементы для беспилотного вождения

транспорт метро

16 декабря, 10:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новых поездах московского метро встроены элементы для беспилотного вождения. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию городского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Андрей Васильев.

"С технической точки зрения мы - производители подвижного состава – готовы к переходу на беспилотное движение поездов в метро", – приводит слова Васильева Агентство "Москва". Он считает метро наиболее подходящим транспортом для внедрения беспилотного управления, однако для полноценного перехода к таким технологиям необходима большая подготовительная работа.

В конце ноября заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что беспилотное метро запустят в Москве в течение пяти лет.

В следующем году на МЦК начнется тестирование беспилотных составов. Затем испытания начнутся на Московских центральных диаметрах и пригородных поездах столичного региона.

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика