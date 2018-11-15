Власти Москвы планируют через пять лет запустить беспилотное метро

Столичные власти хотят в течение пяти лет запустить в Москве беспилотное метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, выступая на IT-комитете Международного Союза Общественного транспорта.
"Мы находимся только в начальной стадии технологической реализации беспилотного метро", – подчеркнул он.
Заммэра отметил, что Москва смотрит на мировой опыт по реализации такого проекта. Внедрить беспилотное метро планируется на Кольцевой линии.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на Московском центральном кольце (МЦК) будут запущены первые беспилотные поезда. Первое время автономный транспорт будет курсировать в пилотном режиме. В дальнейшем технологию беспилотного управления планируется внедрить и на Московские центральные диаметры (МЦД), а также на пригородные поезда столичного региона.
Внедрение технологии станет возможным только после того как будут учтены и доработаны все замечания опытных поездок и внесений изменений в законодательство. Это позволит существенно сократить интервалы между поездами.
В 2017 году РЖД совместно с Tele2 впервые провели тестирование беспилотного поезда. Состав без машиниста проехал участок по маршруту "Москва – Санкт-Петербург". Составом управляли дистанционно из Москвы, а технология LTE-450 обеспечивала канал видеопередачи данных.
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