Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам работы такси и каршеринга в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тематическое консультирование по услугам такси и каршеринга открыли в Москве, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Оно будет проводиться с 16 по 30 ноября. Специалисты расскажут о правилах оказания транспортных услуг и защите прав потребителей.
Для этого была организована горячая линия по номерам телефонов +7 (495) 785-37-41 и +7 (495) 687-36-60 (столичное управление Роспотребнадзора). Кроме того, позвонить по вопросам такси и каршеринга можно в отдел консультационных услуг Центра гигиены и эпидемиологии Москвы +7 (495) 687-39-61.
Также вопросы по поводу услуг такси и каршеринга в столице можно задать специалистам Единого консультационного центра Роспотребнадзора +7 (800) 555-49-43. Он работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.
Кроме того, по данным вопросам можно обратиться в общественную приемную столичного управления Роспотребнадзора. Она работает по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 13:45).
Ранее стало известно, что каршеринговый оператор "Делимобиль" запустит онлайн-тестирование на трезвость. Оно также поможет выявить состояние повышенной усталости или отсутствие концентрации. Тестирование включает в себя различные варианты заданий, в которых надо подбирать последовательности цифр и фигур на время.
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