Столичные автолюбители воспользовались онлайн-сервисами более 15 миллионов раз в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 15 миллионов раз воспользовались транспортным онлайн-сервисами и услугами столичные автомобилисты в 2020 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего через mos.ru автовладельцы оформляют или продлевают парковочные разрешения, проверяют наличие штрафов и историю авто, получают данные об эвакуации машины.

В сообщении отмечается, что на портале пользователи смогут получить нужную и актуально информацию в любое время и из любой точки столицы. Кроме того, отмечают в департаменте информационных технологий, владельцы авто могут воспользоваться мобильными приложениями "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Найти необходимые опции можно в разделе "Услуги" категории "Транспорт". Для того, чтобы воспользоваться функциями, нужно указать в личном кабинете номер удостоверения или свидетельства о регистрации ТС.

Ранее стало известно, что московские отделы ГИБДД будут регистрировать машины без выходных.