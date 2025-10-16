Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 07:06

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности перелетов. Во время их действия на запасной аэродром ушло одно воздушное судно.

Аналогичные меры безопасности действовали в авиагаванях Волгограда, Тамбова и Саратова. Спустя несколько часов они были отменены.

До этого ограничения на прием и вылет самолетов были введены в аэропортах Астрахани, Геленджика и Краснодара. Позже их отменили.

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Антальи не получили свой багаж

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика