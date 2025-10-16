Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности перелетов. Во время их действия на запасной аэродром ушло одно воздушное судно.

Аналогичные меры безопасности действовали в авиагаванях Волгограда, Тамбова и Саратова. Спустя несколько часов они были отменены.

До этого ограничения на прием и вылет самолетов были введены в аэропортах Астрахани, Геленджика и Краснодара. Позже их отменили.