Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение трамваев на Открытом шоссе восстановили после ДТП, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Открытом шоссе, в районе дома 15 столкнулись автомобиль и трамвай. В результате аварии вторая тележка вагона сошла с рельсов. Из-за случившегося задерживалось движение трамваев №13 и 36. На маршруте были запущены автобусы, которые курсировали от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь".