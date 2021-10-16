Трамваи двух маршрутов задерживаются на Открытом шоссе из-за ДТП

15:09
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение трамваев №13 и 36 задерживается на Открытом шоссе из-за аварии, которая произошла на путях, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"На Открытом шоссе из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №13 и 36", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что из-за случившегося маршруты временно изменены.
По маршрутам трамваев запустили автобусы, которые курсируют от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь".
По данным Дептранса, на Открытом шоссе, в районе дома 15 столкнулись автомобиль и трамвай. В результате аварии вторая тележка вагона сошла с рельсов. По предварительным данным, никто не пострадал.
Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что водитель Ford врезался в дерево на юго-западе Москвы. В результате мужчина погиб.
Два человека пострадали в аварии на Череповецкой улице
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