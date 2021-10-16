Трамваи двух маршрутов задерживаются на Открытом шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение трамваев №13 и 36 задерживается на Открытом шоссе из-за аварии, которая произошла на путях, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На Открытом шоссе из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №13 и 36", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что из-за случившегося маршруты временно изменены.

По маршрутам трамваев запустили автобусы, которые курсируют от Метрогородка до станции метро "Преображенская площадь".

По данным Дептранса, на Открытом шоссе, в районе дома 15 столкнулись автомобиль и трамвай. В результате аварии вторая тележка вагона сошла с рельсов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водитель Ford врезался в дерево на юго-западе Москвы. В результате мужчина погиб.

