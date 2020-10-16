В столице начались испытания беспилотного автомобиля для перевозки вещей с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице приступили к испытаниям беспилотного автомобиля, который может перевозить вещи, содержащие COVID-19. Об этом сообщил заместитель по научной работе заведующего кафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ, замруководителя Центра компетенций МАДИ по интеллектуальным транспортным системам Андрей Воробьев.

"На текущий момент движение высокоавтоматизированного транспортного средства осуществляется также с водителем-испытателем силами ГБУ "Мостранспроект" на территории Первой Градской больницы имени Пирогова", – приводит слова Воробьева Агентство "Москва".

По его словам, до конца текущего года также планируется создать еще два беспилотника для проведения экспериментов по обмену данными на полигоне МАДИ "Умная дорога" совместно с ФАУ "Росдорнии".

Ранее сообщалось, что в Москве начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что такой транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание.

Также сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.