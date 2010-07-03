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Авто

17:11

Эксперт положительно оценил идею введения электронных водительских прав

транспорт авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов положительно оценил планы по внедрению электронных водительских прав в стране с 2020 года. По его мнению, инициатива ГИБДД не повлияет на безопасность дорожного движения.

При этом эксперт подчеркнул, что для успешной реализации этой идеи необходимо развивать технический потенциал ведомства. "Есть опасения, что техническое оснащение патрулей ДПС в регионах слабое. Внедрение таких систем похвально, главное – чтобы на должном уровне ГИБДД с финансовой точки зрения могла обеспечить техническое оснащение на местах сотрудников ДПС", – сказал Клевцов в интервью RT.

Он указал, что проблема с обменом данных может возникнуть в местах, где не работает сотовая связь. Сотрудникам придется ждать, пока появится связь, чтобы установить личность водителя. Обычные права в такой ситуации помогут разобраться гораздо быстрее, однако "все зависит от технического оснащения", посчитал эксперт.

Ранее министерство здравоохранения разработало новые правила прохождения медицинской комиссий для граждан, получающих водительские права. Водителей начнут проверять на хронический алкоголизм и наркозависимость.

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