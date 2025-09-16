Форма поиска по сайту

16 сентября, 15:28

Транспорт

Трамваи маршрутов № 11, 17 и 25 задерживаются в Продольном проезде

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Продольном проезде, в районе остановки "Метро ВДНХ" задерживаются трамваи № 11, 17 и 25, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршруты временно изменены. В ведомстве призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее в Дептрансе рассказали, что на Киевском шоссе в районе поселка Киевского произошло ДТП с участием трех грузовиков. На месте происшествия были задействованы оперативные службы города.

Движение в районе места аварии было затруднено на 1,7 километра.

