16 сентября, 15:28Транспорт
Трамваи маршрутов № 11, 17 и 25 задерживаются в Продольном проезде
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В Продольном проезде, в районе остановки "Метро ВДНХ" задерживаются трамваи № 11, 17 и 25, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Маршруты временно изменены. В ведомстве призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.
Ранее в Дептрансе рассказали, что на Киевском шоссе в районе поселка Киевского произошло ДТП с участием трех грузовиков. На месте происшествия были задействованы оперативные службы города.
Движение в районе места аварии было затруднено на 1,7 километра.