Столичная Госавтоинспекция проведет рейд по такси и каршерингу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В Москве сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку в сфере таксомоторных перевозок и услуг краткосрочной аренды автомобилей, каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

"В ходе мероприятия будет проведено обследование территорий обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси", – уточняется в сообщении.

Рейд пройдет 17 и 18 сентября в местах массового скопления такси и каршеринговых автомобилей. Сотрудники дорожно-патрульной службы обследуют территории у транспортно-пересадочных узлов, станций метро, железнодорожных вокзалов, торговых центров, гостиниц и автостанций.

Кроме того, будет проводиться проверка соблюдения миграционного законодательства России.

