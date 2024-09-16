Столичный Дептранс представил маршрут заезда в честь закрытия мотосезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале представил маршрут заезда в честь закрытия мотосезона 21 сентября в Москве.

Колонна стартует с новой точки на Зубовской улице, после чего мотоциклисты проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах. Маршрут трассы составит 25 километров.

При этом фестиваль пройдет сразу на двух площадках мотозаезда – на старте с 09:00 до 12:00 и на финише с 11:00 до 18:00.

"Сегодня в столице более 105 тысяч мотоциклистов. Наша задача – обеспечить безопасность их поездок, как поручил Сергей Собянин. Каждый год в честь открытия и закрытия мотосезона мы проводим масштабные фестивали, чтобы напомнить о важности соблюдения ПДД", – сказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Как ранее стало известно, на старте и финише всех участников мотофестиваля ждет интерактивная программа. Ликсутов отметил, что прошлый фестиваль стал рекордным по числу участников. Тогда в заезде приняли участие более 15 тысяч человек.

Между тем мотоциклистам необходимо быть внимательнее на столичных дорогах в связи с окончанием мотосезона, предупредили в Дептрансе. В холодное время года водителям лучше надевать на себя и своих пассажиров полную защиту и отказаться от езды ночью и во время дождя.