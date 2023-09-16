Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 34 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по информации на 07:10 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержано четыре рейса, три отменено, в Домодедово задерживаются 18 рейсов, еще один был отменен, в Шереметьево наблюдается задержка восьми рейсов.

Ранее сообщалось, что пассажирский Airbus 320 столкнулся с птицей во время захода на посадку в аэропорту города Анадырь Чукотского автономного округа.

До этого стало известно, что федеральное агентство воздушного транспорта не планирует запрещать информационные объявления на английском языке на внутренних рейсах.