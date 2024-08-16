Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 17 августа трамваи временно не будут ходить до Курского вокзала по Волочаевской и Большой Андроньевской улицам, сообщается в телеграм-канаде Дептранса Москвы.

Трамвай № 4 временно будет ходить от метро "Бульвар Рокоссовского" до Лефортовского моста. Маршрут № 32 проследует от 16-й Парковой улицы через станции метро "Партизанская", "Авиамоторная", Лефортовский мост,"Бауманскую" и "Красносельскую" до Сокольнической Заставы.

Маршруты № 43 и 45 объединятся в единый маршрут 43+45 от МЦК Угрешская через станцию метро "Пролетарская" до Новоконной площади.

Вместо трамваев пассажиров призвали пользоваться автобусами. Так, автобус маршрута № 04 будет следовать от Курского вокзала до Красноказарменной площади, № 012 – от станции "Авиамоторная" через "Площадь Ильича" и улицу Рогожский Вал до "Пролетарской", № 024 – от Лефортовского моста до Курского вокзала.

Автобусы № 04 после остановки "Музей им. Андрея Рублева" едут без остановок через Николоямскую улицу и Садовое кольцо к Курскому вокзалу. Обратно – вдоль трамвайной линии.

Изменения связаны с подготовкой к открытию новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского. Работы требуют ограничения движения трамваев как в выходные, так и в рабочие дни.

Всего на улицах Сергия Радонежского и Трифоновской, а также на проспекте Академика Сахарова появятся три трамвайные линии. Работы на Трифоновской улице завершены уже на 30%. При этом открыть ветку на проспекте Сахарова планируется уже в следующем году.