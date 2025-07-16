Понятие "санитарной зоны" полностью изчезнет в поездах РФ в ближайшие годы

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В течение ближайших нескольких лет в парке РЖД исчезнут вагоны с гравитационными туалетами. Одновременно с этим исчезнет и такое понятие, как "санитарная зона", рассказал замглавы РЖД Иван Колесников.

В поездах с гравитационными туалетами обычно закрывались санузлы на определенное время в рамках "санитарной зоны" до прибытия поезда на станцию. По словам Колесникова, на сегодняшний день РЖД уже активно ставят вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами.

"Их (вагонов с гравитационными туалетами. – Прим. ред.) уже сейчас единицы. Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходиться использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок", – приводит РИА Новости слова представителя РЖД.

Ранее в Минтрансе заявили, что в России до 2030 года могут появиться беспилотные пассажирские поезда дальнего следования. В ведомстве уточнили, что сначала такая технология будет внедрена в грузовые поезда, затем – в пассажирские.

Технологически к запуску беспилотных поездов готово все, но их ввод в обращение зависит от наработки опыта использования. При этом подобные технологии в настоящий момент активно используются РЖД и другими компаниями.