"Аэрофлот" протестирует цифровой проездной IATA Pass с 19 июля по 19 августа

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Авиакомпания "Аэрофлот" проведет тестовый запуск цифрового проездного IATA Pass с 19 июля по 19 августа, рассказал официальный представитель перевозчика Михаил Демин. Об этом сообщает ТАСС.
"Аэрофлот" с 19 июля по 19 августа проведет тестирование приложения IATA Travel Pass. Первыми попробовать сервис смогут пассажиры рейсов Москва – Лондон – Москва. Благодаря приложению IATA Travel Pass, которое путешественники устанавливают на смартфоны, предполетные формальности будут занимать меньше времени", – заявил Демин.
Он пояснил, что в приложении, в частности, будет содержаться вся необходимая для полета информация о здоровье пассажира, в том числе результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Путешественникам, которые примут участие в тестировании IATA Pass, "Аэрофлот" начислит 5 тысяч бонусных миль, добавил Демин.
Ранее министерство транспорта объяснило, каким образом будет осуществляться возврат денег за авиабилеты согласно новым поправкам в Воздушный кодекс. В документ были внесены поправки, подразумевающие возможность для пассажира сдать билет в случае чрезвычайной ситуации или введения в стране режима повышенной готовности. При этом деньги можно будет получить спустя 3 года, а приоритетным вариантом возмещения будут другие билеты или услуги авиакомпании.
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