Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает портал "Яндекс.Расписания", в Домодедове девять рейсов отложили и восемь перенесли.

В свою очередь, в Шереметьеве задержали 10 рейсов, а во Внукове – два.

15 июля следовавший из Риги в Москву самолет авиакомпании AirBaltic по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.