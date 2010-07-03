СК начал проверку после инцидента с самолетом в Саратове

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По информации комитета, самолет сообщением Сургут – Саратов оказался за пределами взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту назначения. На борту было 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Следователи выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств инцидента.
В июне самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в Якутске. На его борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не пострадал. Внештатная ситуация произошла по причине неисправности рулевого управления.
В мае Boeing-737, прилетевший в Норильск из Красноярска, тоже выкатился за пределы ВПП. На борту было более 100 человек, пострадавших нет.
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