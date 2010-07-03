Самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Boeing-737, прилетевший в Норильск из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. О происшествии сообщил портал оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

"Норильск, аэропорт Алыкель, Boeing-737, борт 217 Красноярск-Норильск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не смог удержать в пределах полосы Boeing-737 после приземления в аэропорту Норильска. Лайнер выкатился на грунт", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в аэропорту Норильска из-за сильной метели задержаны и отменены 15 рейсов. Также было закрыто движение по дороге в аэропорт.

Сейчас штормовое предупреждения снято. На борту было больше 100 человек. Никто не пострадал.