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Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП. На его борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не пострадал, передает РИА Новости.

Как объяснили в пресс-службе международного аэропорта "Якутск", внештатная ситуация, связанная с авиарейсом АК "Якутия", произошла по причине неисправности рулевого управления. В настоящее время производится эвакуация воздушного судна. Аэропорт "Якутск" заработает в штатном режиме в самое ближайшее время

Речь идет про борт Ан-24 авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс 403 Якутск – Зырянка. Самолет должен был подняться в воздух 18 июня в 07.05 по местному времени. На исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления, что привело к выкатыванию за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что десять пассажиров пострадали и были госпитализированы после того, как самолет, вылетевший из Приштины в Базель, попал в зону турбулентности.

