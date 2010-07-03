Десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности в Швейцарии

Фото: видео www.youtube.com/The Sun

Десять пассажиров пострадали и были госпитализированы после того, как самолет, вылетевший из Приштины в Базель, попал в зону турбулентности, сообщает Badische Zietung.

Сильная тряска началась за полчаса до посадки и продолжалась в течение десяти минут. Очевидцы рассказывают, что кто-то из пассажиров обжегся горячим кофе, кто-то ударился головой.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 737-300 болгарской чартерной авиакомпании. Пилот попросил помощи у наземных служб, но смог посадить самолет самостоятельно.

В аэропорту борт встречали пожарные службы и врачи, готовые оказывать помощь пострадавшим.

Ранее пассажиры Turkish Airlines пострадали из-за сильной турбулентности. Boeing 777 оказался в зоне турбулентности примерно за 40 минут до посадки в США.