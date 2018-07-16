Западный вестибюль станции "Багратионовская" открыли после реконструкции

Фото: Агентство "Москва"
Западный вестибюль станции метро "Багратионовская" Филевской линии открыли после реконструкции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Во время работ в вестибюле обновили системы отопления, вентиляции и инженерные коммуникации. При остеклении использовали ударопрочные стеклопакеты, которые помогают создать комфортную температуру. В отделке вестибюля использовали гранит и камень. Натуральные материалы должны прослужить около 50 лет.
16 июля для продолжения работ закрыли восточный вестибюль "Багратионовской". Из-за этого изменился режим работы станции. Так, поезда "Русич" не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров при направлении в центр. В поездах "Москва" нельзя будет войти в первые три вагона.
Из центра в "Русичах" не будут открываться двери последних двух вагонов, а в составах "Москва" – двери последних трех вагонов.
Отмечается, что на станциях "Багратионовская" и "Фили" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут горожанам сориентироваться.
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