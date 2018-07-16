Восточный вестибюль станции "Багратионовская" закрыли на ремонт

Фото: Агентство "Москва"

Станция "Багратионовская" Филевской линии метро изменила режим работы с 16 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Восточный вестибюль закрыли на ремонт, а западный, наоборот, открыли после реконструкции.

Теперь при движении в центр поезда "Русич" не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров, а при движении из центра – последние два вагона. Поезда "Москва" при движении в центр не будут открывать первые три вагона, из центра – последние три.

Разница в количестве вагонов объясняется длиной поездов. При этом пассажирам новых составов будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.

На станциях "Багратионовская" и "Фили" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут горожанам сориентироваться в метро.

50 новых поездов "Москва" поступит в столичный метрополитен до конца 2018 года. Таким образом, всего до конца 2018 года в метро появится 69 новых поездов "Москва".

Текущий год побьет рекорд по темпам обновления подвижного состава. 27 шестивагонных поездов закупят специально для Филевской линии и 42 обычных восьмивагонных – для самых загруженных Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий.