Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:54

В метро предупредили о возможных ограничениях из-за концерта Disturbed

транспорт метро

17:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Rob Grabowski/AP

Концерт группы Disturbed состоится на стадионе "ВТБ Арена парк". На станциях метро, прилегающих к нему, могут ограничить вход и выход, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

"Обращаем ваше внимание, что на станциях, прилегающих к стадиону "ВТБ Арена парк", по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – отметили в метрополитене.

Пассажиров также предупредили, что удобнее всего добираться до площадки через станции "Динамо" и "Петровский парк". Проездные билеты советуют приобретать заранее, чтобы сэкономить время на обратном пути. Оплатить проезд картой можно прямо на турникете: устройства с бесконтактной оплатой есть на всех станциях метро. Они помечены специальными стикерами.

Аналогичные предупреждения подземка выпускала в связи с концертами групп Muse в "Лужниках" и Kiss на "ВТБ Арене".

Читайте также

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика