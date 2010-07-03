В метро предупредили о возможных ограничениях из-за концерта Disturbed

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Концерт группы Disturbed состоится на стадионе "ВТБ Арена парк". На станциях метро, прилегающих к нему, могут ограничить вход и выход, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

"Обращаем ваше внимание, что на станциях, прилегающих к стадиону "ВТБ Арена парк", по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – отметили в метрополитене.

Пассажиров также предупредили, что удобнее всего добираться до площадки через станции "Динамо" и "Петровский парк". Проездные билеты советуют приобретать заранее, чтобы сэкономить время на обратном пути. Оплатить проезд картой можно прямо на турникете: устройства с бесконтактной оплатой есть на всех станциях метро. Они помечены специальными стикерами.

Аналогичные предупреждения подземка выпускала в связи с концертами групп Muse в "Лужниках" и Kiss на "ВТБ Арене".