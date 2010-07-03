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17:16

Вход и выход на станциях метро "Спортивная" и "Воробьевы горы" могут ограничить

город транспорт метро

17:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход и выход на станциях метро "Спортивная" и "Воробьевы горы", а также станции МЦК "Лужники" могут ограничить из-за концерта группы Muse, сообщает пресс-служба подземки в микроблоге в Twitter.

"Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях московского метро, расположенных рядом с СК "Лужники", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили выполнять требования сотрудников полиции и метрополитена и соблюдать порядок. Билеты на обратную поездку рекомендуется приобрести заранее.

Концерт группы Muse состоится сегодня в 19:00 в спортивном комплексе "Лужники". Выступление пройдет в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Simulation Theory.


Ранее сообщалось, что из-за концерта "Ласточки" на МЦК будут курсировать с пятиминутным интервалом 15 июня с 12:30 до 18:00 и с 22:00 до 1:00.

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город транспорт метро

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