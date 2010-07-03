Поезда на МЦК будут курсировать с минимальным интервалом 15 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ночь на 16 июня на МЦК поезда будут ходить с пятиминутным интервалом в связи с концертом группы Muse, который пройдет на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что "Ласточки" на МЦК будут курсировать с пятиминутным интервалом 15 июня с 12:30 до 18:00 и с 22:00 до 1:00.

"В остальное время работы МЦК ожидание поезда составит до 10 минут. Это позволит зрителям после концерта быстрее добраться домой на общественном транспорте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру МЦК готовят к переходу на четырехминутный интервал движения "Ласточек" в часы пик, в остальное время интервал составит восемь минут.

Для этого планируется пополнить парк "Ласточек" девятью новыми электричками, увеличив его до 51 состава. Для сокращения интервала количество рейсов "Ласточек" хотят увеличить до 484 в будние дни, что на 130 больше, чем сейчас.

Кроме того, почти 40 курсирующих по МЦК "Ласточек" до конца текущего года оборудуют дополнительными ультразвуковыми датчиками. Они позволят скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров.

По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.