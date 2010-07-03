Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:26

В метро могут ввести ограничения на вход и выход из‑за концерта Kiss

транспорт метро

19:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ограничения на вход и выход могут ввести на станциях метро "Динамо" и "Петровский парк" из-за концерта группы Kiss, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

"В связи с концертом группы Kiss на стадионе "ВТБ Арена" на станциях "Динамо" и "Петровский парк" по требованию полиции возможны ситуативные ограничения на вход/выход", – говорится в сообщении.

У стадиона по той же причине ограничили движение транспорта. С 17:00 до 19:00 и с 21:30 нельзя проехать на участках Театральной аллеи и Милицейского переулка.

Частичные ограничения появились и на Ленинградском проспекте. Автовладельцам посоветовали заранее искать маршруты объезда.

Кроме того, поменялась схема движения наземного транспорта. Это коснется нескольких маршрутов автобусов № 22, 110, 84, 84к, 105, 105к, 384, т29, троллейбуса и электробуса № 42.

Читайте также

транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика