В метро могут ввести ограничения на вход и выход из‑за концерта Kiss

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ограничения на вход и выход могут ввести на станциях метро "Динамо" и "Петровский парк" из-за концерта группы Kiss, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

"В связи с концертом группы Kiss на стадионе "ВТБ Арена" на станциях "Динамо" и "Петровский парк" по требованию полиции возможны ситуативные ограничения на вход/выход", – говорится в сообщении.

У стадиона по той же причине ограничили движение транспорта. С 17:00 до 19:00 и с 21:30 нельзя проехать на участках Театральной аллеи и Милицейского переулка.

Частичные ограничения появились и на Ленинградском проспекте. Автовладельцам посоветовали заранее искать маршруты объезда.

Кроме того, поменялась схема движения наземного транспорта. Это коснется нескольких маршрутов автобусов № 22, 110, 84, 84к, 105, 105к, 384, т29, троллейбуса и электробуса № 42.