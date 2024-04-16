16 апреля, 20:02Транспорт
Первый консольный клуб открылся на Павелецком вокзале Москвы
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве открыли первый консольный клуб на втором этаже Павелецкого вокзала. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
Клуб работает круглосуточно. Он оснащен персональными игровыми компьютерами, приставками Sony PlayStation 5 и автосимуляторами. Любители компьютерных игр смогут провести время на игровой станции, ожидая поезд, уточнили в материале.
Стоимость пребывания зависит от количества часов, проведенных посетителем за игрой, уточнили в РЖД. "Павелецкая" стала первой игровой станцией, которая открылась на вокзале страны, добавил перевозчик.
"Изучим опыт и примем решение о тиражировании услуги", – сказано в тексте.
Ранее на Павелецком вокзале открылась первая прачечная. Она работает круглосуточно в режиме самообслуживания. Порошок и кондиционер для белья предоставляются на месте. В прачечной доступны четыре стиральные и сушильные машины с терминалом оплаты.
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