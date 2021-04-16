Мишустин выразил надежду на восстановление авиасообщения между РФ и Белоруссией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на то, что авиасообщение между Россией и Белоруссией восстановится в допандемийных объемах. Об этом сообщает ТАСС.

"По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. <...> Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", – заявил глава кабмина на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

По словам Мишустина, в ближайшее время планируется возобновить железнодорожное сообщение с Сочи. Кроме того, 30 апреля будет реализован проект с рейсами "Ласточки" из Москвы в Минск.

Железнодорожное сообщение с Белоруссией было возобновлено с 8 февраля 2021 года. Данное решение было принято на взаимной основе.

